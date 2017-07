Fluorn-Winzeln Helferinnen leisten viel

Fluorn-Winzeln. Waren es damals gerade noch sieben Mitglieder, die sich ehrenamtlich einbrachten, so sind es heute 42 Mitglieder, die sich in Kooperation mit dem evangelischen Krankenpflegeförderverein Fluorn ehrenamtlich für Kranke und Bedürftige in der Gemeinde einsetzen, berichtete Vorsitzende Monika Baier in der Hauptversammlung.

Die Zusammenarbeit mit dem Vorstands-Team sei hervorragend, so die Vorsitzende. So mache die Arbeit immer Spaß. Baier erwähnte, dass es erfreulich sei, dass Heidrun Tjaden das Amt der stellvertretenden Besuchsdienstleiterin im Vorstand von Pfarrer Wolfgang Kilper übernommen habe. Die neue gegründete Gruppe "Singen, spielen, bewegen für Senioren", geleitet von Annerose Krug und Conny Gaus, werde gut angenommen. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen, die sich "vorbehaltlos und beispielhaft, ehrenamtlich in den Krankenpflegeförderverein einbringen".

In ihrem anschließenden Rückblick, erinnerte Schriftführerin Margret Wissmann ausführlich an die Aktivitäten des Vereins. Kassiererin Sonja Bantle konnte einen zufrieden stellenden Kassenstand vermelden, dessen Richtigkeit Ellen Schmid und Nicole Schweikert als Kassenprüferinnen bestätigten, und deren Entlastung vorschlugen, was auch einstimmig geschah.