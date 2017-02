Fluorn-Winzeln Helden auf der Gass’

Die "Altweibermesse" mit Einkehr in der "Zölibar" beginnt am Freitag um 10 Uhr. Am Samstag findet ab 20 Uhr in der Turnhalle der erste Bürgerball unter dem Motto "Helden deiner Kindheit" statt. Die Narretei am Sonntag beginnt morgens um 10.30 Uhr mit einer Narrenmesse in der Winzler Kirche mit der Narrenzunft Waldmössingen und dem Musikverein Winzeln. Ab 13.30 Uhr bewegt sich beim Kinderumzug ein bunter Lindwurm um den Hofacker zur Turnhalle mit Kinderball. Ab 20 Uhr findet der zweite Bürgerball statt, für den es an der Abendkasse Karten gibt.

Mit dem Gongschlag um 9 Uhr startet am Fasnetsmontag der Winzler Narrensprung mit Abschluss bei der Alten Kirche. Hier lädt der "Gsangverei" in sein Probelokal ein. Am Dienstag wird am Abend wird vor dem Rathaus "die Hex verbrennt" und der Narrenbaum gefällt.