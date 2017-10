Fluorn-Winzeln. Das Benefizkonzert der beide Musikvereine Fluorn und Winzeln beginnt heute, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Halle in Fluorn. Für den zweiten Teil des Abends wurde ein hochkarätiger Konzertpartner gewonnen: das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung Stefan R. Halder, Honorarprofessor an der Hochschule für Musik in Trossingen. Das Orchester zählt zu den renommierten Berufsblasorchestern Deutschlands. Das Benefizkonzert findet zu Gunsten des Fördervereins der Heimbachschule Fluorn-Winzeln statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.