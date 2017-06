Fluorn-Winzeln Gute Aussicht in 27 Metern Höhe

Nach einem gemeinsamen Essen im Hotel "Kaiser" in Glatt stand wegen der brütenden Hitze bei Karl-Heinz Seckinger in Horb-Dettingen eine erfrischende Pause an, ehe es für die Ausflügler zum 27 Meter hohen Aussichtsturm im Sulzer Stadtteil Dürrenmettstetten ging, wo der Thyssen-Krupp-Turm in Rottweil oder die Burg Hohenzollern zu sehen waren.

Die nahe gelegene Bullenfarm der Familie Steinwand war das nächste Ziel. Den Abschluss bildete eine gemütliche Einkehr mit Kaffee und Kuchen im "Hochwald-Stüble" auf dem Priorberg.