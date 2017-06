Fluorn-Winzeln Gemeinde stockt personell auf

Das Organisationsgutachten sei Teil einer Strategie, die Verwaltung gut aufzustellen und damit für die Bürger einen bestmöglichen Service zu bieten, erinnert Bürgermeister Bernhard Tjaden bei der Vorstellung des Gutachtens. Andere Aspekte sind beispielsweise die bereits eingeführten neuen Öffnungszeiten oder die Einführung neuer Software. Im Bereich Personal bot sich eine Betrachtung wegen der vielen Personalwechsel in jüngerer Zeit an. Damit verbunden ist die Überprüfung der Aufgabenzuschnitte.

Der von angestellte Vergleich mit einer Mustergemeinde birgt bereits einen Hinweis: 2,75 Vollzeitarbeitskräfte pro Tausend Einwohner werden als angemessen betrachtet. In Fluorn-Winzeln wären das 8,5 Vollzeitstellen, tatsächlich gibt es 6,7 Stellen. Und auch wenn das Büro feststellt, dass die Mitarbeitergespräche "in angenehmer und offener Atmosphäre" geführt und Auskünfte von den Befragten "sehr offen erteilt" wurden, also viel für eine gute Motivationslage spricht, so steht im Gutachten auch ein Auftrag: Dass teilweise "jedoch deutliche Überlastungen zu erkennen" seien, ist die Empfehlung, tätig zu werden.

Hinterlegt ist dies mit einer weiteren Zahl, die Einführung und dauerhafte Umsetzung der Doppik als kommunales Haushaltsrecht betrifft. Eine halbe Stelle mehr für drei Jahre zur Einführung, danach immerhin noch 0,3 Stellen für die Umsetzung – das soll im kommenden Jahr durch eine Rückkehr aus der Elternzeit zumindest teilweise aufgefangen werden. Zusätzlich wird es aber jetzt eine weitere halbe Stelle geben, die zur Entlastung der Finanzverwaltung und des Hauptamts neu geschaffen wird.