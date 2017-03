Fluorn-Winzeln Geld für Kirchturmsanierung

Am Westportal der Kirche war ein spätromanisches Tympanon mit Lamm und Kreuz – das "Lamm Gottes" – angebracht. Heute ist es an der Ostseite des Turmes zu sehen. Eine kleine Sage rankt sich um dieses Lamm: Bei Bauarbeiten an der Kirche soll einst ein Handwerker vom Dach gestürzt sein. Er fiel auf das Lamm und kam so unverletzt davon. Als Dank stiftete er das Steinbild, das durch seine fast kindlich schlichte Form beeindruckt. Die Ring- und Wehrmauer mit Umgang, welche die gesamte Kirche umgab, wurde 1841 weitgehendst abgetragen und zum Häuserbau verwendet. Die Arbeitsgruppe "Bürger AKTIV" wird in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche am Samstag, 18. März, einen Filmabend im Gemeindehaus durchführen. Der Erlös wird für die Sanierung des Kirchturmes zur Verfügung gestellt. Guido Deusch, ein ehemaliger Fluorner, wird einen Film über Nepal zeigen. Im Vorprogramm ist ein Bildpräsentation über Fluorn vorgesehen: Landschaften – Menschen – Ortsbilder. Beginn ist um 19.15 Uhr.