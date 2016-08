Fluorn-Winzeln Freundschaftskampf wird zu einem ganz besonderen Ereignis

Stargast war der x-fache Meister Alexander Leipold

Der Kampf hatte aber auch einen sozialen Effekt, denn als Stargast war Alexander Leipold vor Ort, der die "Deutsche Schlaganfallhilfe" als Botschafter unterstützt. Leipold selbst erlitt 2003 drei Schlaganfälle und konnte Dank schneller Hilfe vollständig geheilt werden.

In einen Ringerschuh, mit dem er 2000 in Sydney das olympische Turnier gewonnen hatte, konnten die Zuschauer eine Spende einwerfen. Da die Fans des KSV Winzeln freien Eintritt hatten, wurde im Bus für die Schlaganfallhilfe gesammelt, und so konnten 250 Euro übergeben werden.