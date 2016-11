Fluorn-Winzeln Frau wegen Betrunkener schwer verletzt

Eine 33-jährige VW-Fahrerin war in der Hauptstraße unterwegs und wollte eine Passantin nach dem Weg fragen. Hierzu stellte sie ihren Wagen am Fahrbahnrand ab und öffnete ihre Tür. In diesem Moment fuhr die Betrunkene mit ihrem Renault mit hoher Geschwindigkeit gegen die geöffnete Türe der 33-Jährigen und verletzte die VW-Fahrerin schwer. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin über zwei Promille intus hatte. Der Führerschein war an Ort und Stelle weg, außerdem musste die Dame mit zur Blutentnahme. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von fast 10.000 Euro.