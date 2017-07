Fluorn-Winzeln Fluorn-Winzeln macht sich mittelreich

Fluorn-Winzeln. Da steht eine Zahl, die viel aussagt – zumindest wenn man weiß, wie sie zustande kommt. Fast 20,5 Millionen Euro ist das öffentliche Fluorn-Winzeln wert, stehen unbebaute Grundstücke, Straßen, Wege, Hallen, Kindergärten, Schulen Rathäuser und was es sonst noch an Gebäude in kommunalem Besitz gibt, im Buch. Gerhard Vogel zeigt dem Gemeinderat am Dienstag die Wege, die zu diesem Ergebnis führen. Das Büro IIB, das er vertritt, hat eine Vielzahl von Vermögensbewertungen übernommen, um Kommunen fit für die Umstellung von der kameralen auf die am Finanzwesen der freien Wirtschaft orientierten Doppik zu machen.

Der Gesetzgeber, der die Umstellung fordert, hat Vereinfachungsregeln eingebaut, außerdem gibt es einen gewissen Gestaltungsspielraum: "Mache ich mich ein bisschen reicher oder ein bisschen ärmer?" Mittel. Die Kommunen hier in der Gegend, die bei IIB arbeiten lassen, machen sich mittelreich. Sie können das bei Abschreibungen. Die fallen beispielsweise bei Straßen oder Gebäuden an. Unterschiedliche Abschreibungszeiträume sind möglich.

Gut, wenn ein Gebäude wie das Fluorner Rathaus längst abgeschrieben ist und in jüngster Zeit auch keine substanziellen Erneuerungen, die man zu Herstellungskosten anrechnen müsste, erfahren hat, ist es noch einen Euro wert. Damit überhaupt etwas im Buch steht. Das Grundstück ist auch noch etwas wert, allerdings ziemlich sicher vor 1974 gekauft und deshalb mit einem Einheitsansatz zu verbuchen. Das ist eine weitere, ganz wichtige Vereinfachungsregel. Das Zauberdatum 1. Januar 1974 erspart viel Recherchearbeit.