Fluorn-Winzeln Fluorn-Winzeln kommt ins Fernsehen

F luorn-Winzeln (emo). Von Montag, 17. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober, war Landesschau Mobil-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein mit einem Aufnahmeteam der SWR-Landesschau in der Doppelgemeinde auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten. Die Reportage stellt den Fernsehzuschauern vor, was das Leben in der Gemeinde auszeichnet. Privatpersonen und Vereine wurden interviewt und aufgenommen.