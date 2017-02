Fluorn-Winzeln Fluorn feiert den zweiten "Narrensamschtig"

Abends schließt die klein- bayrische Fasnetsgaudi nahtlos an das Nachmittagsprogramm an. Präsident Sascha "Jones" Kübler eröffnet den Abend um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Die Narrenzunft Fluorn verspricht ihren Gästen ein tolles Programm. Weitere befreundete Narrenzünfte gesellen sich am Abend zu den bereits anwesenden Gästen – darunter die Narrenzunft Altheim, die Schnecken aus Bettenhausen, die Narrenzunft Zigeuner aus Untertalheim und die Hagen-Henkerzunft aus Beffendorf.

Für ordentlich Stimmung bei der Fasnetsgaudi sorgt in bewährter Weise das "Edelweiß Echo".