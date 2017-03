Fluorn-Winzeln Feuerwehrverein nimmt im Landkreis eine Vorreiterrolle ein

In seinem Rückblick, erinnerte der Vorsitzende Arne Klix an die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Unter anderem wurde der Maibaum gestellt. Eine Maiwanderung stand ebenso auf dem Programm wie das Absperren an Fronleichnam und die Teilnahme am Volkstrauertag. Ein gelungener Ausflug in den Europapark gehörte zum kameradschaftlichen Höhepunkt.

In seinem Bericht erinnerte Schriftführer Timo Schmid unter anderem daran, dass es einem wohl "missgünstigen Mitbürger" nicht gefallen habe, dass der Maibaum auf dem Kreisverkehr beim Gerätehaus vom Verein aufgestellt wurde und dieser dann in einer aufwendigen Aktion auf das Gelände beim Gerätehaus versetzt werden musste. Schmid erinnerte auch an den "schönen Besuch" bei der Partnerwehr Schönau an der Triesting in Niederösterreich. Er fand gemeinsam mit dem Musikverein Winzeln anlässlich der Fahrzeugweihe und der Feier zu 145 Jahre Feuerwehr Schönau statt.

Die Bewirtung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr gehörte ebenso zum Programm wie Bewirtungsdienste bei Veranstaltungen. Kassierer Jörg Müller präsentierte einen zufrieden stellenden Kassenstand.