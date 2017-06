Fluorn-Winzeln Feuerwehr warnt vor Grillfeuern

Ebenso gefährlich wie ärgerlich ist für die Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes, dass die Grillbesucher oft ihre Alugrillschalen am Grill zurücklassen. Und wenn solch eine Schale vom Wind in den nahen Wald geweht werde, könne dies auch wie ein Brennglas wirken. Löschmittel in Form eines Kanisters Wasser oder eines Feuerlöscher sind laut Feuerwehr Sicherheitsmaßnahmen, die Grillgäste treffen sollten. Am wichtigsten sei aber, das Feuer nach dem Grillen richtig zu löschen. So musste die Feuerwehr aufgrund der Nachlässigkeit einiger Griller neulich nachts zu einem Brand beim "Jägerhäusle" ausrücken.