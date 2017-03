Fluorn-Winzeln Feuerwehr und DRK üben realitätsnahe Szenarien

Fluorn - Um in der Theorie ebenso fit zu sein wie in der Praxis, stand bei der Feuerwehr und der DRK-Ortsgruppe Fluorn-Winzeln ein ganztägiges Seminar auf dem Plan. In drei Stunden Theorie wurden die Standard-Einsatzregeln wie zum Beispiel die Erstöffnung, Versorgungs- und Befreiungsöffnung bei einem Verkehrsunfall durchgespielt, ehe es dann in vier Stunden Praxis an drei Autos die Vorgehensweise bei der patientengerechten Unfallrettung im Fall von eingeklemmten Personen geübt wurde.