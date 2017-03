Fluorn-Winzeln Erste Bausteine werden umgesetzt

Fluorn-Winzeln. Als das Projekt vorgestellt wurde, war damit auch die Anregung verbunden eine Bezuschussung über das Programm "LEADER" zu prüfen. Diese hat ergeben, dass die Kosten der Vorleistungen für einen Antrag in diesem Fall so hoch sind, dass sie angesichts der Kosten der Realisierung kaum mehr darstellbar wären. Denn es gibt zwar ein großes Paket, das wiederum in ein noch größeres eingebettet werden könnte – eine renaturierte Heimbachaue mit Amphibienteich und Bienenpfad nebst Bienenhotel als Teil eines Heimbach-Wanderwegs, der idealerweise von der Quelle bis zur Mündung führen sollte. Interkommunalität bedeutet auch gute Chancen auf Fördermittel.

Aktuell geht es aber um die Heimbachaue, die als Naherholungsgebiet in Verbindung mit einem Schutzgebiet für Tiere entwickelt und mit einem Erlebnispfad für Kinder auch eine pädagogische Komponente erhalten soll. Konkret geht es um das Bienenhotel und den Amphibienteich. Ersteres soll neben dem Wasserwerk auf einem kommunalen Grundstück errichtet werden. Zur Finanzierung dienen die 3000 Euro, die der Arbeitskreis im Wettbewerb "Unsere Heimat & Natur" von Edeka gewonnen hat. Der Amphibienteich, soll auf der Ost- und damit der Seite des Heimbachs, auf der auch der Weg führt, realisiert werden. Zum einen bleibt die westliche Fläche von Besuchern unangetastet und damit Rückzugsgebiet für die Fauna, zum anderen spart man sich ein Brückenbauwerk. Für Aushub, Material und Gestaltung werden 6000 Euro veranschlagt.

Das Thema Renaturierung soll bei einem Ortstermin mit dem Landschaftserhaltungsverband, Eigentümern und Pächtern vertieft werden. Den LEADER-Antrag will man im Schulterschluss mit den anderen Heimbach-Anrainern, also Schramberg, Loßburg und Dornhan, zur Vorbereitung an ein Planungsbüro geben.