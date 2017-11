Fluorn-Winzeln Erddeponie ist bereit für neues Material

Mit einer Gebühr von sieben Euro pro Kubikmeter für das neu zur Verfügung gestellte Volumen von 30 000 Kubikmetern – da sind Betriebs- und Rekultivierungskosten mit drin – ist Fluorn-Winzeln zwar nicht an der Spitze, dennoch in einem oberen Bereich der Gebühren in der Umgebung. Allerdings hätten bei ihrer Nachfrage nach Vergleichsgebühren einige Kollegen verlauten lassen, dass das Thema Gebührenanpassung für ihre Erddeponien auch wieder fällig wäre, sagt Schiem. Die Kalkulation für Fluorn-Winzeln erbrachte eine Gebührenobergrenze von 7,08 Euro pro Kubikmeter. Nach dem klaren Votum des Gemeinderats treten neue Gebührensatzung und Benutzungsordnung zum 1. Dezember in Kraft.