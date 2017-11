Fluorn-Winzeln Eine mehr als beachtliche Leistung

Neben Dietmar Hany zeigte auch der nächstbeste Markus Schwarz (Vorstadt) mit 187 Ringen eine sehr beachtliche Leistung, ebenso wie die Erstplatzierte bei den Frauen, Sonja Fuchs, mit 184 Ringen. Beim Schießen auf die Glücksscheibe gab Florian Weigold (SKC Germania) schließlich den besten Schuss ab.

13 Teams mit 84 Einzelschützen hatten sich in diesem Jahr am diesjährigen Wettbewerb beteiligt, während man in den vergangenen Jahren auch schon über 100 Teilnehmer zählen durfte. Laut Jürgen Schmid ließ vor allem der Frauenanteil dieses Mal etwas zu wünschen übrig. Was einen männlichen Kollegen zur süffisant-ironischen Bemerkung veranlasste: "Die müsset wahrscheinlich scho Bretla backa..."

Am Ende der Siegerehrung bedankte sich der Oberschützenmeister bei allen Teilnehmern und bei seinem Helferteam, das über die gesamten drei Tage nicht nur ausgezeichnete Arbeit am Schießstand und bei der elektronischen Auswertung der Ergebnisse geleistet hatte, sondern auch immer für ein herzhaftes Vesper mit obligatorischem Zielwasser zur Stärkung gesorgt hatte.

Die Ergebnisse:

Mannschaftswettbewerb:

1. Vorstadt (Markus Schwarz, Sonja Fuchs, Bertram Fuchs, Karin Scholz) 720 Ringe; 2. Schützenbrot (aus dem Backhausverein Dietmar Hany, Monika Kübler, Rosmarie Bässler, Markus Staiger) 702; 3. Blinde Jungs (aus der Feuerwehr Jörg Baumann, Florian Herrmann, Jörg Müller, Christine Ruf) 699; 4. VfL Turnen 690; 5. Glasklar (Fensterbau Arnold) 678; 6. Gemeinderat 670; 7. Schorleclub 659; 8. Kraftsportverein 649; 9. Narrenzunft Winzeln 648; 10. Tennisclub 634; 11. Die Coolen (Firma Cool-Tec) 625; 12. Kegel Mix Germania 611; 13. Kegelmix Germania Young 555 Ringe.

Einzelwertung Damen:

1. Sonja Fuchs 184 Ringe; 2. Isabel Herrmann 174; 3. Karin Scholz 174; 4. Andrea Kreuzberger 172; 5. Christine Ruf 170.

Einzelwertung Herren:

1. Dietmar Hany 195 Ringe; 2. Markus Schwarz 187; 3. Alexander Callies 182; 4. Ralf Stoiber 180; 5. Daniel Arnold 178.

Auswertung Glückschuss:

1. Florian Weigold 24-Teiler; Markus Schwarz 39-Teiler; 3. Felix Niebel 40-Teiler.