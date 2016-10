Fluorn-Winzeln Ein "Halle–du–ja" auf die neue Halle

Fluorn-Winzeln. Nach dem Festakt am Freitagabend (wir berichteten) waren am Samstag die Kinder der Heimbachschule dran. Für sie gab es doppelten Grund zur Freude, feierte doch die Schule ihr 50-jähriges Bestehen. Abends unterhielten dann verschiedene Kleinkünstler die Zuschauer.

Stimmgewaltig sang der Chor der Heimbachschüler und hieß das Publikum willkommen. Anschließend wurde es bunt mit den kleinen Akrobaten des Heimbachzirkus’. Sie balancierten auf einem Balken, oder sprangen als verkleidete Raubtiere durch Reifen. Zum Song "Happy" verliehen die Mädchen und Jungen ihrer Freude Ausdruck. Anschließend tanzten sie paarweise alte Tänze in Trachten.

Im Schulgebäude herrschte ebenso großer Andrang. An den Wänden konnte man einem Zeitstrahl aus Fotos folgen. Dieser ging bis zur Gründung der Schule im Jahr 1966 zurück. Nach dem Motto "Schule wie früher" gab es in den Klassenzimmern Rechenspiele an alten Rechenmaschinen oder Schreiben auf Schiefertafeln. Ein Klassenzimmer wurde komplett eingerichtet wie vor 50 Jahren – mit alten Schulbänken.