Fluorn-Winzeln Ein feines Gespür

Auf der Suche nach einem Beruf im sozialen Bereich machte Max Bantel aus Böhringen ein Praktikum in der Bruderhaus Diakonie in Fluorn. Ging er zuerst mit Skepsis an die Sache, so spürte er aber gleich zu Beginn seiner Arbeit, dass, wenn man sich mit Freude an der Arbeit einbringt, dies nicht nur von den Vorgesetzten sondern hauptsächlich von den geistig/körperlich mehrfach behinderten Bewohnern des Bruderhauses anerkannt werde. Denn die behinderten Menschen, so Bantel im Gespräch, spürten, ob man es ehrlich und gut mit ihnen meine.

Ob er sich im Zuge des dualen Studiums der sozialen Arbeit weiterbilden will, darüber kann er momentan noch keine Aussage machen. Jedoch ist er sich sicher, dass wenn die Bruderhaus Diakonie ihn zu einem ehrenamtlichen Einsatz benötigt, er sich wieder einbringen wird.