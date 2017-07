Mit einem dreitägigen Ausflug wurde bei den Jugendringern des KSV Winzeln das erste Halbjahr abgeschlossen. Es ging es nach Bergfelden, um im dortigen Sportheim Quartier zu beziehen. Mit einer Nachtwanderung wurde der erste Tag abgeschlossen. Am Samstagmorgen gab es auf dem Neckar eine Kanufahrt von Sulz nach Horb und am Abend war gemeinsames Grillen mit den hinzugekommenen Eltern angesagt.. Im Verlauf des Abends wurden die großen Bambini mit Urkunde und Medaille verabschiedet und von den KSV Jugendringern aufgenommen. Am Sonntag konnten die jungen KSV-Ringer mit ihren Betreuern dann auf der Minigolfanlage in Glatt noch ihre Treffsicherheit auf den 14 Bahnen unter Beweis stellen. Foto: Trik