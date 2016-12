Fluorn-Winzeln Die zwei Mosers stechen hervor

Für 20 Jahre aktives Singen wurden Erika Gaus, Hildegard Gerster, Roland Gerster, Karin Melber, Gaby Schmidt, Timo Schmid und Werner Melber geehrt.

Bereits seit 21 Jahren ist Angela Moser Mitglied im Pop-Chor. Sie schied bereits im Mai auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Chor aus, hatte sich in ihrer aktiven Zeit jedoch in besonderer Weise für den Verein engagiert. So war sie unter anderem von 2007 bis 2012 Mitglied im Vorstand kaufmännische Organisation und maßgeblich an der Jugendarbeit des Vereins beteiligt. Für ihr Engagement und ihre langjährige Treue wurde Moser zum Ehrenmitglied ernannt.

Ausgezeichnet wurde auch einer der langjährigsten Sänger des Chors, Manfred Moser. Er ist seit 40 Jahren aktives Mitglied im Gesangverein Frohsinn, anfangs im gemischten Chor, später im Pop-Chor. Während dieser Zeit war er Ausschussmitglied, Vorstand, Vorstandssprecher und Beirat im Pop-Chor. Seit 2002 ist er zudem Mitglied im Gauausschuss. Seit jeher liegt Manfred Moser die Jugendarbeit im Verein am Herzen, die er seit vielen Jahren mit großem Eifer und Erfolg koordiniert. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass der Pop-Chor regelmäßig Zulauf von neuen und auch jungen Mitglieder erfährt. Für sein herausragendes Engagement erhielt Manfred Moser die silberne Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes sowie eine Urkunde.