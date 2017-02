Fluorn-Winzeln Der Traum vom Elferrat geht in Erfüllung

Mit einem zackigen Gardemarsch eröffnete das kleine Zunftballett unter der Leitung von Rebecca Gaus und Ann Kathrin Jüngling das unterhaltsame Programm des Bürgerballs.

Bildlich untermalt hatte anschließend Jasmin Wöhr ihre Büttenrede als Clown. Die sieben Hähne hätten bei 3000 Hühnern auf dem neuen Hühnerhof eigentlich ein schönes Leben, doch sie alle glücklich zu machen, sähe ganz schön stressig aus. Den von Fluorn nach Winzeln umgebauten Blitzer findet sie unnötig und der Sitzungssaal im Winzler Rathaus stamme aus dem Mittelalter, wie ein Bild von tagenden Hexen zeigte. Sie berichtete, dass die neue Halle in Fluorn von außen zwar wie ein Mastbetrieb aussähe, aber im WC mit je zwei Papierhalter an Rechts- und Linkshänder gedacht wurde. In Winzeln, dem Nabel der Welt, gebe es sogar ein Künstlerviertel mit Tattoostudio.

Drei Fische werden mit einer Triangel gefangen