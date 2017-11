Fluorn-Winzeln Damit der Porsche gut auf der Straße liegt

Fluorn-Winzeln. Die Hirschmann GmbH, spezialisiert auf die Herstellung von Gelenklagern, Rundteiltischen und Spannsystemen, wurde von der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg zum Unternehmen des Monats November ausgezeichnet.

Für das 1957 gegründete und seit 1961 in Winzeln ansässige Unternehmen arbeiten am Produktionsstandort und in zwei Vertriebsbüros in China und den USA insgesamt mehr als 190 Menschen.

"Mit dem Preis würdigt die Jury die harte, erfolgreiche Arbeit, die hier seit 60 Jahren geleistet wird. Sie sind der größte Arbeitgeber am Ort und in einigen Nischen am Weltmarkt führend. Um Unternehmen wie Hirschmann geht es, wenn vom Mittelstand als Rückgrat der Wirtschaft und von "Hidden Champions" die Rede ist," sagte Dorothee Eisenlohr, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, die den Preis übergab.