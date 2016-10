Fluorn-Winzeln Brunnen und ihre Geschichte

Fluorn-Winzeln. Achtlos geht man an diesen Zeitzeugen vorbei. Sie sind einfach da, werden als Alltägliches hingenommen. Dabei sind sie ein wichtiger Bestandteil der Vergangenheit – als es noch keine Wasserleitung gab und Wasser ein wertvolles Gut war, das oft mühsam über längere Wege ins Haus geschleppt werden musste zur Versorgung von Mensch und Vieh. Man kannte den Wert des Wassers und ging sorgsam damit um.

Ein Zitat aus der Dorfchronik: "Die Vergangenheit ist ein Teil von uns selbst, vielleicht der wesentlichste Teil. Was ist ein Baum ohne Wurzeln? Was ist ein Fluss ohne Quelle? Was ist ein Volk ohne seine Vergangenheit?"

Nun wurde der erste Schritt getan, einen Fluorner Brunnenweg einzurichten, der an den noch aktiven Brunnen vorbei führt. An jedem Brunnen sind inzwischen Infotafeln mit Beschreibungen angebracht.