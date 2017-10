Fluorn-Winzeln Brillant und gescheit

Fluorn-Winzeln. Der laut Pressemitteilung brillante wie fernsehbekannte Kabarettist Alois Gscheidle präsentiert am Sonntag, 28. Oktober, sein zweites Programm "s‘ghert gscheid kehrt" in der Festhalle in Fluorn. Bereits zum vierten Mal lädt der Musikverein Eintracht Fluorn zu einem Comedy-Abend ein. Auf die Gäste des Gastgebers wartet auch dieses Mal ein schwäbisches Kabarett. Der Künstler begeistert der Ankündigung zufolge das Publikum mit seiner Spontanität, Improvisation und dem Darstellen verschiedenster Rollen. "Freuen Sie sich auf einen äußerst amüsanten Abend und erleben Sie hautnah, wie Alois Gscheidle über die Bühne fegt", freuen sich die Veranstalter.