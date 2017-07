Fluorn-Winzeln Betreutes Wohnen beschäftigt die Bürger

Immer wieder und immer lauter kamen die Nachfragen in den vergangenen Wochen, nachdem im Herbst das Luxusproblem noch zu sein schien, welcher von drei Investoren am besten passt. Zunächst war geplant, dass die zunächst zwei Investoren ihre Projekte vorstellen sollten, die Tagesordnung für die Ratssitzung war entsprechend bekannt gemacht. Entsprechend groß war die Erwartung in der Öffentlichkeit. Doch gab es die Information, dass es eben keine Information geben könne und die entsprechenden Gründe dafür.

Aus den drei sind wieder zwei Investoren geworden, und die möchten nicht, dass über ihre Vorhaben laut gesprochen wird, solange die Grundlagen nicht vollständig geschaffen sind. Denn erst wenn die Rahmenbedingungen verlässlich festgezurrt sind, werden die Planungen der Investoren auch so belastbar, dass sich die Öffentlichkeit später darauf berufen kann. Die Gemeinde ist allerdings gerüstet. Sollte sich der Rat entschließen, etwa mit einem öffentlichen Raum das betreute Wohnen zu einer Anlaufstelle zu machen, stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.