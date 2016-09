Fluorn-Winzeln Besucher aus Indien lebt für das Evangelium

Doch wurde nicht nur gesungen und gebetet – Shanthakumar, der in Indien Krankheitsaufklärung betreibt und mit seinem Kollegen Hamilton T. Banna gemeinsam Entwicklungsarbeit in den Dörfern Indiens betreibt, wusste auch Gottes Wort zu predigen. Anliegen war ihm, die Gäste einzuladen, sich jetzt und hier für die Nachfolge Jesu zu entscheiden. Sein Einsatz und seine Inbrunst ließen keine Zweifel daran: Shanthakumar – er wurde erneut Großvater – meint auch, was er sagt und lebt für das Evangelium.

So beeindruckte er in gekonntem Englisch, das synchron übersetzt wurde, seine Zuhörerschaft mit diversen Bibelstellen, zum Beispiel dem Johannesevangelium, in dem die Erweckung des Lazarus geschildert wird und in dem Gott das Unmögliche möglich machen will.