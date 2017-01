Fluorn-Winzeln Bei Sonnenschein und Windstille hoch in die Lüfte

In den vergangenen Jahren fand das Neujahrsfliegen wetterbedingt auf dem Flugplatz in Fluorn-Winzeln statt. Heuer konnte es auf dem vereinseigenen Flugplatz bei der Antoniuskapelle zwischen Hochmössingen und Fluorn-Winzeln ausgetragen werden. Die Sonne schien, und es war ziemlich windstill, heißt es in der Mitteilung. Besser hätte das Wetter für den Jahresabschluss nicht sein können. Mehr als 15 Modellbauer ließen ihre Flieger steigen. In geselliger Runde war auch für das leibliche Wohl gesorgt.