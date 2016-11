Fluorn-Winzeln Begegnungsplatz findet Gefallen

Dann geht es schon in Richtung neuem Hügel, der ganz dem "Auf" (Klettern) und "Ab" (Rutschen) gewidmet ist. Als "absolute Wunschvorstellung" schwebt Danner und Heim ein Free-Climbing-Berg mit Kletternetz und Griffwänden vor.

So ziemlich alles, was da ist, kann im neuen Konzept wieder verwendet werden. Das Angebot wird ergänzt durch Geräte und Installationen, die nach Katalogpreisen kalkuliert sind. Deren Beschaffung beläuft sich auf rund 38 000 Euro, den "absoluten Traum" eingeschlossen. Hinzu kämen noch die Erdarbeiten, für deren Kalkulation in der Arbeitsgruppe keine Fachkunde besteht, und einfache Geräte, die auch vom örtlichen Handwerk im Rahmen von Sponsoring-Maßnahmen zugeliefert werden können.

Was der Gruppe auch klar ist: Das wird nicht auf einen Schlag gehen. Deshalb sieht der Plan auch mehrere Abschnitte vor, in denen der neue Begegnungsplatz Jahr um Jahr wachsen könnte.

Das sieht der Gemeinderat durchaus auch so und stellt sich hinter das Projekt.

Fluorn-Winzeln (bos). Werbung in eigener Sache ist kein tabu – vor allem, wenn die eigene Sache die Sache der Allgemeinheit betrifft. So sieht das auch der Arbeitskreis "Ortskernentwicklung – Bauliche Modernisierung – Demografie", der sich im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts für Fluorn-Winzeln schon einiges überlegt hat. Aktuell legt er neben dem Konzept für eine Verbesserung der Kinderspielplätze, die auch als Begegnungsplätze dienen sollen (siehe oben), ein Modul in Sachen Ortskernentwicklung vor.

Uli Gaus informiert den Gemeinderat über das Projekt "Unser Dorf wird schöner". Das kostet zunächst einmal kein – oder so gut wie kein – Geld. Dahinter steht vorerst auch nicht eine Prämierung, auch wenn diese Idee in der anschließenden Aussprache am Ratstisch durchaus vorgetragen wurde, sondern es geht einfach ums Zeigen. Gezeigt werden soll künftig im Amtsblatt ein Bild eines schönen, eines auf Vordermann gebrachten, eines gepflegten und geschmückten Gebäudes. Einfach Beispiele für Objekte im Ort, die zeigen, was man aus Häusern machen kann. Denkbar sei auch, so Gaus, aktuellen Bildern historische Aufnahmen zur Seite zu stellen. Dann soll in wenigen Zeilen noch eine kleine Geschichte über das jeweilige Objekt informieren und fertig.

Als Platzierung sieht der Arbeitskreis die neu zu schaffende Unterrubrik "Unser Dorf wird schöner" vor, die sich an den amtlichen Teil anschließt. Gaus strebt, um eine "gefühlte Regelmäßigkeit" zu erreichen, eine Veröffentlichung alle zwei bis drei Wochen an. Dahinter steht die Idee, dass sich andere Mitbürger von den dargestellen guten Beispielen animieren lassen, selbst aktiv zu werden.