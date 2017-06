Fluorn-Winzeln Auf den Spuren Lilienthals

Zu Beginn erhalten alle Teilnehmer eine theoretische Einführung in die Grundlagen des Fliegens. Diese damit gewonnenen Kenntnisse werden danach selbst im Cockpit angewendet. Dabei werden die neuen Piloten die ganze Zeit von erfahrenen Fluglehrern des Vereins begleitet, wodurch die neuen Erfahrungen gefahrlos gemacht werden könnten, so der LSV. Abschließend wird am Abend noch gemütlich zusammen gegrillt. Hier können die Erlebnisse des Tages nochmals in Ruhe ausgetauscht und besprochen werden.

Die Teilnahmegebühren von 79 Euro für Segelflug und 179 Euro für Motorflug beinhalten auch die Kosten für Grillen, Getränke während des Tages und die Flugstunde.

Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist und die Nachfrage in den vergangenen Jahren sehr groß war, lohnt es sich, schnell zu sein, teilt der Verein mit. Anmeldung per E-Mail an SaschaKopp@web.de. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.lsv-schwarzwald.de