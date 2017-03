Fluorn-Winzeln Auf dem Dach der Welt

Der Hinduismus mit seinen Kasten ist die vorherrschende Religion. Zahllose Götter werden angebetet, das Anbeten eines einzigen Gottes ist den Bewohnern Nepals fremd. Das Land war bis 1951 von der Außenwelt abgeschottet, erfuhr Guido Deusch während seiner zweieinhalbwöchigen Tour durch Nepal. Eineinhalb Wochen verbrachte er im Nachbarland Indien. Die Bergwelt der Götter fasziniert ihn besonders. Allerdings sind auch Stromausfälle in den Metropolen keine Seltenheit. Die Temperatur beträgt 20 bis 25 Grad Celsius. Deusch besuchte das Land bewusst erst nach der Regenzeit.

Dass so ein Film richtig mit Arbeit verbunden ist, daraus machte der Produktionsleiter für Einkauf, Herstellung und Versand kein Geheimnis – gilt es doch, das Filmmaterial aufzubereiten, Texte für den Begleitkommentar zu entwerfen und nachzuvertonen.

Doch es lohnte sich: Die Zuschauer wurden durch die Filmvorführung in den Bann dieser so fremdartig wirkenden Kultur gezogen, und Pfarrer Wolfgang Kilper überreichte, nachdem alle Fragen gestellt waren, ein Präsent an Deusch. Anschließend saß man bei Speis und Trank zusammen.

Das Opfer dieses Abends war für die Renovierung des Kirchturms der evangelischen Kirche Fluorn bestimmt.