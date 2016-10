Fluorn-Winzeln Am Ende der Geschichte herrscht Freude vor

Landtagsabgeordneter Stefan Teufel wählt die Kurzvariante eines Grußworts, weil und kommt damit sehr gut an: Die Zuwendungen des Landes seien seht gut investiert. Er hoffe, dass die Halle ein Ort der Begegnung werde. Dass es tatsächlich so kommen kann, daran ist Teufel nicht unschuldig, wie Landrat Wolf-Rüdiger Michel verrät. Denn zwar habe das Landratsamt die Zuschussbegehren aus Fluorn-Winzeln beim Regierungspräsidium unterstützend begleitet, allerdings brauche es noch jemanden, der den Pass ins Tor schießt, in diesem Fall in Stuttgart für den Erfolg sorgt. Und nicht zuletzt, weil die Gemeinde einen guten Ruf mit ihrer Projektvorbereitung vor Ort gewonnen hat, summiert sich im vergangenen Jahrzehnt eine Fördersumme von mehr als 4,5 Millionen auf.

Davon profitieren auch Unternehmer wie Jens Faras, Chef von Bau Mauch, der für die ausführenden Firmen spricht. Zum Bau selbst ist nicht mehr viel zu sagen, dafür gibt es eine Anekdote, die zeigt, wie die Halle neben der Schule in der Bevölkerung verwurzelt ist. Für die drei Kirchengemeinden spricht Pfarrer Wolfgang Kilper, der es angesichts des regen Vereinslebens logisch findet, dass beide Orte eine Halle haben und schön, dass diese "hin und her genutzt" werden kann. Er wünscht, dass der neue Bau als Ort der Begegnung zum Miteinander in Fluorn-Winzeln und darüber hinaus beitrage.

Wie das aussehen könnte, dazu haben Gundi Kaufmann und Florian Jauch, die Vorsitzenden der Vereinsringe, wohl schon konkrete Vorstellungen. Beide Vereinsringe? Ja. Auch die Winzelner sehen in der neuen Fluorner Halle neue Nutzungsmöglichkeiten – und Ehrensache, dass sie an diesem Festtag auch für die Bewirtung sorgen. Gundi Kaufmann blickt noch einmal zurück. Auf den Traum einer neuen Halle, auf die Gründung eines Fördervereins, der mehr als 50 000 Euro Barmittel zuschießt. Und auf die Arbeit bei Ausräumen und Abbruch der alten Halle, die sie als Erstklässlerin Mitte der 60er-Jahre quasi mit "erstbezogen hat". Jetzt geht der Blick nach vorn.