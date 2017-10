Fluorn-Winzeln Aktive Bürger finden am Most Gefallen

In zwei Kellerräumen wird der Most ausgeschenkt, dazu Bauernvesper gereicht. Das Mostangebot reicht von etwas herb bis leicht mild. Auch ein Rose-Most ist darunter, der zusammen mit blauen Trauben angesetzt wurde. Der Erlös dieser Veranstaltung wird dazu verwendet, einen Wanderweg rund um Fluorn anzulegen und auszuschildern.

Most sei heute kein alltägliches Getränk mehr, doch bis in die 60er Jahre hinein habe es in jedem Haus ein oder mehrere Most-Fässle gegeben. In den Nachkriegszeiten sei Bier ein Luxusgut gewesen, das man sich höchstens einmal in der Woche zum Vesper gegönnt habe. An Wein sei gar nicht zu denken gewesen, so der Bericht. Eine aufwendige Sache sei das Putzen der Holzfässer gewesen. Es sei vorgekommen, dass Kinder durch das Fasstürle schlüpfen und die Fässer von innen ausbürsten mussten. Leichter sei es mit dem Aufkommen von Kunststofffässern geworden.

Um die Not der Landbevölkerung in schlechten Erntejahren zu lindern, habe König Wilhelm der II. von Württemberg Ende des 19. Jahrhunderts entlang der Landstraßen Obstbäume pflanzen lassen, die im Besitz des Dorfes waren. In Fluorn sieht man heute noch einige dieser Bäume nach dem Friedhof entlang der alten Rötenberger Straße, vorbei am Hof Trik.