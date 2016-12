Fluorn-Winzeln Adventskalender verkaufen sich gut

Anschließend blickte die Vorsitzende Katja Digel auf das vergangene Vereinsjahr zurück.

Da bei der jüngsten Generalversammlung der gesamte Vorstand neu gewählt wurde, mussten sich die Mitglieder des Vorstandes zunächst in die Vereinsgeschäfte einarbeiten. Zahlreiche Ideen und Aktionen wurden dabei in den Sitzungen diskutiert. Man hat sich dann entschlossen, einen neuen Flyer in Auftrag zu geben und sich mit einer Spende an der Gestaltung des Pausenhofes zu engagieren. Um die finanziellen Mittel des Vereins zu erhöhen, wurde die Adventskalenderaktion ins Leben gerufen. Dank der Unterstützung der Firmen Michael Staiger, Michelfelder, Andreas Heim Sanitär, der Kreissparkasse Rottweil und der Firma Holzbau Hess konnten Adventskalender in Auftrag gegeben werden. Diese wurden anlässlich der Halleneinweihung verkauft.

Mit dem Kauf des Kalenders wurde zugleich ein Los erworben. Die Losgewinne wurden zum großen Teil von örtlichen Geschäften und Einzelhändlern aus dem Umkreis gespendet. Es war eine gelungene Aktion, die den Kassenstand bis zur Generalversammlung nochmals erheblich steigen ließ.

Erfolgreich übernommen wurde auch die Bewirtung anlässlich der Halleneinweihung und des 50-jährigen Bestehens des Schulgebäudes in Fluorn. Bürgermeister Bernhard Tjaden und die anwesenden Vereinsmitglieder entlasteten den Vorstand des Fördervereins.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Nadine Staiger zur stellvertretenden Vorsitzenden, Marianne Hezel zur Schriftführerin und Ingrid Siegl sowie Isabelle Maier zu Beisitzern gewählt.

Im Anschluss fand die Verlosung der Preise für die Adventskalenderaktion statt.