Fluorn-Winzeln Abstauben: "Vorbei isch mit der Ruah"

Stefan Trik ging im Beisein seiner Komiteemitglieder sehr sorgfältig und gewissenhaft zu Werke und befreite die schlafenden Narren an allen Stellen vom angesetzten "Staub", um sie mit gereimten Versen zu neuem Leben zu erwecken. Am Schluss erwähnte er, dass es für die Narren jetzt "vorbei isch mit ihrer Ruah, springat ond Musik spielt an Winzler Narramarsch dazua".

Im weiteren Verlauf des unter der Regie der Brandhexen stehenden Abends gab es Showtänze von verschiedenen Zunftgarden und Tanzgruppen. Pascal Reich und Thilo Szameitat führten durch das Programm.