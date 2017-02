Fluorn-Winzeln Abriss ermöglicht Optimierung der Verkehrsordnung

Seit diese Option im Raum steht, wird auch wieder geplant. Durch die neu entstehende Fläche, kann der Kreisverkehr ander platziert werden, was durchaus Vorteile mit sich bringt. Mehr als vier Meter, so rechnet Weisser vor, kann der Kreisel Richtung Nordosten rücken. Nicht nur, dass die Hauptstraße Richtung Peterzell im Kreisel jetzt deutlicher aus der Achse schwenkt und damit Verkehr bremst, die Busbucht auf der gegenüberliegenden Seite, also an der Ausfahrt Richtung Ortsmitte, kann großzügiger ausfallen.

Auch die Anwohner, denen das ganze System Kreisverkehr mit Straßen und Nebenflächen ziemlich nahe auf die Grenze gerückt ist, anders aber nicht zu realisieren gewesen wäre, erhalten mehr Abstand. Was in der Sitzung mehrfach betont wird, ist die Einsehbarkeit des gesamten Kreisverkehrplatzes vom Bruderhausweg aus. Wo nach alter Planung eine Hausecke der "Krone" vorsichtiges Vorantasten erfordert hätte, können jetzt der ganze Bereich überschaut, mögliche Gefahren früher erkannt und eingeschätzt werden. Die Verkehrssicherheit gewinne auf jeden Fall deutlich, so der Tenor.

Aus gegebenem Anlass stellt Weisser die gesamte Planung vor, auch bezüglich der Querungshilfen nicht nur am Kreisverkehr über die beiden Äste der Haupt- und über die Rötenberger Straße, sondern auch am Ortseingang. Dort wird an der künftig gut ausgebauten Straße eine Querungshilfe auch in Sachen Tempo der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge eine Straßenüberquerung sicherer machen.