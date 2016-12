Fischerbach Zwei Premieren für Fischerbach

Fischerbach. Der strahlende Sonnenschein lockte am Samstagsviele Besucher hinauf zur St.-Michael-Kirche, wo 14 Marktstände mit einem vielfältigen Angebot aufgebaut waren. Umrahmt von den Klängen der Seniorenkapelle des Blasmusikverbands Kinzigtal hielt Bürgermeister Armin Schwarz seine letzte öffentliche Ansprache als Schultes von Fischerbach. "Ich bin dem Herrgott dankbar, dass es bei diesem Wetter und anlässlich Einweihung des neuen Kirchenumfeldes sein darf", schickte Schwarz voraus.

Intensive Planungsphase ging den Arbeiten voraus

Er erinnerte an die lange und intensive Zeit der Planung, "um in dieser topografisch schönen, aber sehr anspruchsvollen Lage so etwas zu schaffen", sagte Schwarz. Im Juli war abzusehen, dass die Fertigstellung bis zum Patrozinium nicht möglich sei. Damit wurde laut Fischerbachs Bürgermeister der neue Termin festgelegt und an den gleichzeitig stattfindenden Weihnachtsmarkt gekoppelt.