Fischerbach "Würden unsere Glaubwürdigkeit verlieren"

Harald Bächle (Freie Wähler) wollte Vorwürfe, die in einem Schreiben der Bürgerinitiative "Radlos" geäußert wurden, ausgeräumt wissen. So behaupte die Initiative, dass Abstände nicht eingehalten würden und eine von Preiser gezeigte Fotosimulation nicht der Wahrheit entspreche. "Zuerst einmal gibt es keine expliziten Vorschriften, die den Abstand zwischen Anlagen und Wohnhäusern vorgeben", sagte Markwosky. "Der ergibt sich aus dem Schall- und Schattengutachten." Zu dem Vorwurf der "getürkten" Fotosimulation meinte er: "Das würde man hinterher doch merken und wir würden unsere Glaubwürdigkeit verspielen." "Wenn wir schummeln würden, würde das ganz schnell auf uns zurückfallen und wir sind nicht irgendwo in Hannover", stimmte Preiser zu. Sie würden hier in der Region arbeiten und wären in unmittelbaren Kontakt zu den Bürgern, sie könnten sich nicht verstecken. Die Behauptung, dass die Windkraftanlagen sich nicht rechnen würden, verstand er nicht: "Warum sollten wir in etwas investieren, was sich nicht lohnt?", fragte er.