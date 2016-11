Fischerbach Windkraft erhält ordentlich Gegenwind

Der Nutzen indes, da sind sich die Teilnehmer der Runde einig, sei fraglich. "Kein Windrad dreht sich mit dem Ergebnis, dass dafür konventionelle Energiegewinnung eingespart wird" – dieser Satz fällt oft bei dem rund zweistündigen Treffen am Nillkopf. Hubert Seiferling zeigt sich enttäuscht: "Ich investiere, schaffe Arbeitsplätze und zahle Gewerbesteuer hier in der Region. Ein Windradbetreiber tut all dies nicht." Er wolle kämpfen und die beiden möglichen Räder auf dem Nillkopf mit aller Macht verhindern.

Jürgen Jensen von der Bürgerinitiative "Pro Schuttertal" berichtet, dass wegen der Lärmbelästigung vor allem Nachts die Räder am Kambacher Eck teilweise zurückgefahren werden: "Dort konnten Kinder nicht mehr schlafen und Bürger haben sich beschwert."

Der eingeladene FDP-Landtagsabgeordnete aus Münsingen auf der Schwäbischen Alb, Andreas Glück, nimmt alles interessiert auf und berichtet von den Erfahrungen mit Bürgerinitiativen auf der Alb, die dabei sei, zwei Windräder direkt hinter Schloss Lichtenstein zu verhindern: "Die machen einen heiden Rabbatz." Glück teilt mit, dass Baden-Württemberg das Bundesland sei, in dem der Wind am schwächsten weht. Darum müsse sich die Politik auf die Stärken des Landes konzentrieren und nicht an den Schwächen wie der Windkraft herumoperieren.

"Wenn es heißt, eine Windkraftanlage habe eine Leistung von so und soviel, dann ist damit immer die technische Höchstleistung gemeint, die sie erbringen kann", informiert Florian Adler, "in der Praxis werden diese Werte übers Jahr gerechnet nicht erreicht." Rentabel seien solche Anlagen nur für die Betreiber. Er finde es unlauter, dass die Befürworter von immer mehr Windkraftanlagen dennoch mit den Höchstleistungen rechneten und diese als Grundlage für ihre Planungen nähmen.

Adler hatte gemeinsam mit Lukas Braun, dem parlamentarischen Sprecher Energie und Umwelt der FDP das Treffen angeregt. Die Teilnehmer der Runde eint der Unmut über die Landespolitik in Sachen Windräder. Artenschutz zum Beispiel, so Willhelm Schmider, spielte keine Rolle mehr: "Auf dem Gütschkopf sind drei Räder im Vogelschutzgebiet geplant, und am großen und kleinen Hundskopf hat man Auerwild gefunden", sagt er. Trotzdem werde weiter geplant.

Die Runde auf dem Nillkopf bestand aus Windkraftkritikern, von denen niemand "generell gegen Windkraft sein will". Aber sie einte die Ansicht, dass der Bau von Windkraftanlagen im Schwarzwald "rücksichtslos und brutal" vorangetrieben werde, wie aus den Beiträgen der Gäste hervorging. Der Abgeordnete nutzte den Termin auch, um Politik zu machen: "Im Rahmen der Energiewende sind große Herausforderungen zu meistern", sagte er, doch der Ausbau der Windkraft sei der falsche Weg.

Weitere Informationen:

Am kommenden Montag, 28. November, informiert die Initiative "Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig e.V." die Bürger zum Thema Windkraft im Kinzigtal. Beginn der Veranstaltung in der Festhalle Oberwolfach ist um 19 Uhr.