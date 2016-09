Fischerbach Tankstelle, Jugendhaus und ein Bahnanschluss

Als Haas Anfang dieses Jahrs erfuhr, dass der amtierende Bürgermeister Armin Schwarz bei der Wahl im Oktober nicht mehr antreten würde, bedauerte Haas das: "Das ist sehr schade, er hat vieles in Bewegung gebracht, für Fischerbach war er ein guter Bürgermeister", beschreibt Haas seine Gefühle, als er von dem Rücktritt hörte.

"Hier gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum"

Doch er sah das als Chance, und beschloss, sich als Nachfolger zu bewerben. Haas mag Fischerbach, da er in seiner Kindheit oft auf den Nillhöfen gewesen sei und weil er viele Bekannte in Fischerbach hat, sagt er.

Das war einer der Gründe, warum er nach einer Wohnung in dem Ort suchte, schon bevor er für das Amt des Bürgermeisters kandidierte. Aber er stellte fest: "Hier gibt es wenig bezahlbaren Wohnraum." Dieses selbst erfahrene Problem hat der deswegen zu einem der Punkte gemacht, die er im Falle seiner Wahl angehen will. Aber das ist noch nicht alles: "In Fischerbach fehlen außerdem ein Jugendhaus, eine Tankstelle, ein Wochenmarkt, eine Döner-Stube und ein Bahnanschluss", zählt Martin Haas einige der Dinge auf, die er für Fischerbach umsetzen will.

Außerdem sei es wichtig, Firmen nach Fischerbach zu holen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Von geplanten Großprojekten wie dem Mehrgenerationenhaus hat Haas noch nichts gehört, nachdem es ihm erläutert wurde, findet er das Konzept aber gut.

Um all das umzusetzen, will er die Kenntnisse anwenden, die er sich während seines Studiums an der Fernuni angeeignet hat. Außerdem müsse man als Bürgermeister nur stur bleiben, dann würden die Projekte irgendwann auch umgesetzt, sagt er. "Für anderes wie zum Beispiel den Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 wird so viel Geld in den Sand gesetzt, da muss doch auch noch etwas für Fischerbach übrig sein", meint der 54-Jährige.

Politisch sei er nicht direkt aktiv, aber er habe schon oft Gesetzesvorschläge an den Bundestag geschickt, die seinen Angaben nach auch umgesetzt wurden. In der Kommunalpolitik habe er nicht viel Erfahrung, gibt er zu, "aber das läuft ja so ähnlich wie auf Bundesebene ab, nur kleiner", sagt er.

Seine Chancen auf eine Wahl zum Bürgermeister rechnet Martin Haas sich gut aus: "Ich bin Diplomverwaltungsfachwirt und bin bekannt", fasst er die Gründe dafür zusammen.