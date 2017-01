Fischerbach Schneider erhält "Würde und Bürde"

Außerdem übergab Schwarz eine zweiseitige "Übergabeliste", in der mündlich besprochene Punkte niedergeschrieben wurden, das Nachschlagewerk "Fision", an dem Schneider in seiner zwölfjährigen Amtszeit als Gemeinderat bereits maßgeblich beteiligt war, und das Konzept "Mega" zum Mehrgenerationenhaus für Alle. "Dieses Konzept ist in der vergangenen Woche ans Ministerium für Soziales gegangen, um mit Staatssekretärin Bärbel Mielich einen Besuchstermin in Fischerbach zu vereinbaren", erklärte Schwarz. Dabei sollen in erster Linie Zuschüsse für das "Mega"-Projekt akquiriert werden.

Mit einem frisch gedruckten "Gemeinden-Bilanz-Buch", das durch Rückblicke auf die vergangenen 16 Jahren Fischerbachs Entwicklung zusammenfasst, betonte Schwarz: "Bei offenen Fragen oder nicht nachvollziehbaren Vorgängen stehe ich für ein persönliches Gespräch jederzeit zur Verfügung." Als rechtlicher Betreuer wird er künftig weiterhin in Fischerbach wohnen und arbeiten, was die Wege kurz mache.

Vereidigung ist beim Neujahrsempfang

Mit der Unterschrift unter die Dienstantrittserklärung und dem entsprechenden Fax ans Landratsamt ist Schneider ab sofort Bürgermeister der Gemeinde Fischerbach. Beim Neujahrsempfang in Fischerbach am kommenden Sonntag, 8. Januar, wird er während einer kurzen öffentlichen Gemeinderatsitzung vereidigt und Rainer Schmid als neuer Gemeinderat verpflichtet. Anschließend werden verdiente Bürger ausgezeichnet und geehrt.