Fischerbach Schneider erhält A 15

Fischerbach. Da Schneider aus diesem Grund befangen war, rückte er vom Ratstisch ab und seine Stellvertreterin Mechthilde Eisenmann übernahm für diesen Tagesordnungspunkt die Leitung der Sitzung.

Konkret ging es um die Einweisung Schneiders in die Besoldungsklasse A 14 oder A 15. Laut Eisenmann würde Schneider, sofern er in A 14 eingestuft wird, nach einer Wiederwahl in seiner zweiten Amtszeit automatisch in A 15 nachrücken. Der Rat könne aber auch gleich entscheiden, Schneider nach A 15 zu vergüten, wenn er der Meinung ist, dass die Aufgaben, die er in Fischerbach bewältigen muss, eine besondere Herausforderung darstellen. Eisenmann betonte, dass dies eine subjektive Bewertung sei. Sie bedauerte, dass der Rat nicht im Vorfeld der Sitzung die Gelegenheit hatte, gemeinsam zu überlegen, wie er zur Besoldung Schneiders steht.

Eisenmann selbst bezog klar Stellung: "A 14 ist eine sehr angemessene Entlohnung für einen Bürgermeister." Sie wies darauf hin, dass es sich um die erste Amtszeit handele und jeder sich in der heutigen Zeit in seinem Beruf erst einmal beweisen müsse. Schade sei allerdings, dass es nicht möglich gewesen sei, die Besoldung nach zwei bis vier Jahren zu erhöhen, die Entscheidung gelte leider für die kommenden acht Jahre.