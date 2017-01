Fischerbach RSV hadert in Bilanz mit Wettergott

Fischerbach. Dafür, dass dies auch weiterhin so bleibt, engagieren sich viele ehrenamtliche Übungsleiter in den Abteilungen Rennrad, Kunst- und Einrad, Mountainbike, Jazztanz, Gymnastik, Nordic Walking, Tischtennis und Wandern. Die Freiluftaktivitäten des Vereins litten 2016 stark unter dem Wetter, Fischerbach als "Sonnenterrasse des Kinzigtals" zeigte sich zumindest an den vom Verein für seine Aktivitäten ausgesuchten Tagen von einer wenig angenehmen Seite. Das ging schon beim Narrentreffen Mitte Januar los, als alle Fischerbacher Vereine gefordert waren, bei starkem Schneefall und arktischen Temperaturen, aber nur wenige Narren in den (beheizten) Festzelten fanden. Die Mountainbike-Gruppe um Ralf Schätzle beklagte im August beim zweiten Nill-Bike-Bergrennen ungemütliches Regenwetter mit Sichtweiten unter 50 Metern im Ziel und als Folge davon eher enttäuschende Teilnehmerzahlen. Die Dienstagsgruppe kämpfte bei ihren Ausfahrten fast wöchentlich mit schlechtem Wetter, nur der Rennrad-Gruppe, die donnerstags unterwegs ist, lachte die Sonne und bescherte der Gruppe sogar einen statistischen Teilnehmerzuwachs von zwei Radlern.

Und selbst die Wandergruppe hatte am Pfingstmontag mit dem Wetter zu kämpfen. Wanderwart Anton Fischer funktionierte die geplante Wanderung rund um Haslach bei Dauerregen zu einer wahren Ochsentour um. Nach der Einkehr im "Ochsen" in Mühlenbach wurden früher als geplant die Autos wieder in Betrieb genommen und die Tour endete mit der Schlusseinkehr im "Ochsen" in Fischerbach.

Unter welchen Witterungsbedingungen die beiden Spitzenfahrer Reinhard Braun und Augustin Bächle ihre Podestplätze erradelt hatten, wurde zumindest nachrichtlich nicht erwähnt. Die Impressionen der beiden durchnässten, verschlammten aber glücklichen Biker belegten jedoch ebenfalls die Theorie eines wettertechnisch eher mittelprächtigen Radjahrs.