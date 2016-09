Fischerbach Kommunikationspunkt für den Ort

Fischerbach. Ein Jahr später eröffneten sie am neuen Standort das Lädele "Ihr Kaufmann". Ihr "Zehnjähriges" feiern die Inhaber ab dem heutigen Samstag mit einer Aktionswoche.

Das Ehepaar Volk kommt aus Hofstetten und betrieb dort bis 2008 ebenfalls einen Lebensmittelladen. Nachdem sie vor zehn Jahren den Edeka-Laden neben dem Gasthaus Ochsen übernahmen, zogen sie bereits ein Jahr später in das neu errichtete Gebäude an der Hauptstraße 44, diesmal als "IK Ihr Kaufmann"-Markt: Ein Lädele, das an sieben Tagen pro Wochegeöffnet ist und die Nahversorgung der Fischerbacher sichert, die sonst für den Einkauf in die Nachbarorte fahren müssen.

So zog die Familie Volk in das neue Gebäude und baute dort das neue Geschäft auf 250 Quadratmetern Verkaufsfläche auf. Gemeinsam mit Ehefrau Walburga und einem Team von acht Mitarbeitern sowie einer Auszubildenden bietet Manfred Volk auch einen Partyservice und Festbelieferungen an.