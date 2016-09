Fischerbach Hoher Preis

Fischerbach. Vor kurzem hat sich ein Mitglied der Genossenschaft mitsamt dem nichtöffentlichen Geschäftsbericht anonym an die Öffentlichkeit gewandt und beklagt, dass das Kaltwärmenetz infolge von Pannen doppelt so teuer werde wie ursprünglich geplant. Bereits im April war hinter vorgehaltener Hand von einer drohenden Insolvenz des Unternehmens die Rede gewesen. Den Schaden hätten Kunden, Firma und die rund 100 Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft, die sich gemeinsam mit der Gemeinde auf den Weg zu einem energieunabhängigen Fischerbach begeben hat.

Die Verantwortlichen der Wärme GmbH stehen den Anfangsschwierigkeiten des Pilotprojekts pragmatisch gegenüber: "Kein Pilotprojekt schreibt von Anfang an schwarze Zahlen", sagt Geschäftsführer Arnold Schmid, "an der Energiewende führt kein Weg vorbei, aus Fehlern lernen wir, und jetzt heißt es: weiterrennen." Technische Probleme aus der Anfangszeit seien inzwischen behoben, fehlerhafte Wärmepumpen ausgetauscht und Pufferspeicher nachgerüstet. Inzwischen laufen die neuen Anlagen in den Häusern reibungslos, so Schmid.

Entwicklungsfehler und Unachtsamkeit bei der Auswahl der ersten Wärmepumpen und Pufferspeicher durch den Entwickler seien die Ursache für den holprigen Beginn des Projekts gewesen, mit dem sich die Verantwortlichen nicht einfach abfinden wollen: "Jetzt sind wir dabei, nach den Ursachen zu suchen und die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen."