Fischerbach Hexen und hübsche Harensdamen

Nach der Musikkapelle stellten sich die Senwig-Hexen aus der benachbarten Hausacher Narrenzunft mit einem Wagen vor, auf derem obersten Balken die Hexen wagemutig saßen oder auf der Wippe schaukelten.

Mit Sonderapplaus wurden die tollkühnen Piloten auf ihren fliegenden Teppichen bedacht – eine wirklich gut in Szene gesetzte Idee zum Motto. Den Abschluss des rund eine Stunde dauernden Umzugs bildeten die Giftzwerge. Sie trieben, wie die Waldstein-Hexen auch, mit dem Publikum so allerhand lustige Streiche, wobei besonders die Konfettiduschen für entsprechendes Geschrei sorgten. Bei warmen Vorfrühlingstemperaturen und wolkenlosem, blauen Narrenhimmel wurde vor der Brandenkopfhalle, am Straßenrand und anderen Stellen im Freien fröhlich weiter gefeiert. In der Halle war der Narrensamen beim Kinderball derweil emsig bei der Sache (wir werden noch berichten).