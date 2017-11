Fischerbach Giftzwerge feiern mit einer Dorffasent

Bürgermeister Thomas Schneider rief Woche für Woche auf und die Anwesenden meldeten ihre Termine an. Wo es Überschneidungen oder Probleme gab, wurden diese in gutem Einvernehmen abgeklärt und gelöst. Verwaltungsangestellte Annette Buchholz listete alles zur späteren Veröffentlichung genau auf.

Herausragendes Ereignis ist das elfjährige Bestehen der "Giftzwerge". Am Samstag, 20. Januar, wird die Brandenkopfhalle und "drumherum" sowie ein Festgelände im Dorf mit Partyzelten, Schlemmerbuden und einer großen Bühne für die Guggenmusiken und für Vorführungen und Auftritte für unbeschwertes närrisches Treiben sorgen. Auch die Aktivitäten der Waldsteinhexen und der Giftzwerge an Fasent sind fest eingeplant. Vom Setzen des Narrenbaums über das Schnurren, die Rathausstürmung, die Befreiung der Schüler sowie die entsprechenden Veranstaltungen in der Halle bis hin zum Aschermittwoch ist wieder alles dabei.

Das traditionelle Strandfest der Musik- und Trachtenkapelle "Harmonie" am Samstag und Sonntag, 30. Juni und 1. Juli, wird bestimmt erneut viele Gäste anlocken. Das Jahreskonzert findet am 20. Dezember statt. Grümpelturnier und Familientag des Fußballclubs im Juni sowie das Oktoberfest mit der Disco am 2. Oktober und dem Festwochenende am 6. und 7. Oktober bereichern die Termine in Fischerbach ebenfalls. Der Dorfhock und das in der ganzen Region bekannte Bergrennen des Radsportverein sind ein weiteres beliebtes Angebot.