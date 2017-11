Fischerbach "Fetzig" und "genial"

Fischerbach (red/ms). Zum dritten Mal lädt der 70-köpfige Jugendchor Adonia, am kommenden Samstag, 4. November, ab 18.30 Uhr in die Brandenkopfhalle in Fischerbach ein. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erwartet die Besucher beim Musical "ein genialer Chor mit viel Freude, eine fetzige Band und eine super Bühnenshow" sowie "die Übermittlung einer guten Nachricht".