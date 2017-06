Fischerbach Fest-Verlängerung sorgt für Unmut

Fischerbach. Gespannt verfolgten etwa 40 Mitglieder im Clubhaus die Hauptversammlung ihres Vereins. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass auch unter dem neuen Führungspersonal und den neuen Vorstandsstrukturen immer noch die alten Problembretter gebohrt werden müssen.

18 Vorstandssitzungen waren nötig, um die Weichen deutlich in Richtung einer verstärkten Jugendarbeit zu stellen und das 20-seitige "Konzept 2017" zur Sanierung des Clubhauses zu erstellen (wir berichteten). Dieses Konzept wurde im Rathaus als aktuell für die Gemeindefinanzen nicht machbar taxiert und muss daher um mindestens ein Jahr verschoben werden.

Ein Großteil der Vorstandsarbeit fiel auch wieder für das Oktoberfest und den Hexenball an. Die Redezeit für diesen eigentlich das Sportliche nur flankierenden Bereich des Vereins bemaß sich üppig, Sum berichtete über das finanzielle Ergebnis des Oktoberfests 2016 und stellte in Aussicht, das Fest 2017 durch ein weiteres Konzert über den Feiertag zur deutschen Einheit zu verlängern. Es liefe demnach von Freitag, 29. September, bis Mittwoch, 4. Oktober. Für den bayrischen Abend am Samstag konnte Sum die Band Dirndlknacker gewinnen, dazu kommt am Mittwoch ein Auftritt der "Pfundskerle". Sorgten der Name und das ansprechende Plakat der "Dirndlknacker" noch für einige Lacher, so formulierte sich bei der Aussicht, für einen weiteren Tag ehrenamtliche Helfer stellen zu müssen, auch Unmut.