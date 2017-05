Fischerbach Einsatz für den Wald und für die Menschen

Amtsleiter Holger Schütz war ebenfalls in die Sitzung gekommen und betonte: "Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für die Forstwirtschaft". Dem nassen Frühjahr sei ein trockener Sommer und Herbst gefolgt. Das versetze die Bäume allerdings jetzt unter Stress, die Disposition für Käferholz sei derzeit gegeben. Auch Herbert Heine sprach von 2016 als "normalem Jahr" mit einem Einschlag von 1374 Festmetern. "Das war leicht über einer Punktlandung". Im Ellengrund seien 1031 Festmeter eingeschlagen worden, im Kostwald 318 Festmeter und am Vogelsberg lediglich 25 Festmeter. "Dafür liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt am Vogelsberg", erklärte er.

Der stabile Holzmarkt habe zu haushaltswirksamen Einnahmen in Höhe von 90 223 Euro geführt, die Kosten lagen bei 38 322 Euro. "Damit haben wir einen Reinerlös von 51 901 Euro, geplant waren 34 600 Euro", endete Heine. "Das sind immer angenehme Zahlen, aus dem Wald kommen jährlich zwischen 20 000 und 50 000 Euro, die als echte Euro in der Kasse bleiben", befand Bürgermeister Thomas Schneider.

Ihm oblag die Verabschiedung von Heine, der sich 28 Jahre lang als Revierleiter in Fischerbach engagiert hatte. Im April 1989 habe er in Fischerbach seine Arbeit aufgenommen, gestern feierte Heine seinen 65. Geburtstag. "Der 31. Mai ist Ihr letzter Arbeitstag. Es ist ein bemerkenswerter Glücksfall, dass und wie Sie sich für die Waldbesitzer eingesetzt haben", bedankte sich Schneider. Heine sei nie Beamter gewesen, der mit einer 40-Stunden-Woche ausgekommen wäre. Er habe die notwendige Arbeit stets gemacht, ohne auf die Uhr zu schauen.